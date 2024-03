Swingin´WiWa: Cool Breeze

2024 findet bereits zum 19. mal das weit über die Grenzen der Region hinaus bekannte und beliebte Städtefestival SWINGIN’ WiWa, kurz – SWIWA, statt.

In teils außergewöhnlichen Locations in Wiesloch, Walldorf, Dielheim und St. Leon-Rot und in diesem Jahr zum ersten Mal auch in Nußloch präsentierte euch der Kulturförderverein Kurpfalz e. V. vom 15.3. bis zum 5.5.2024 mit mehr als 30 Veranstaltungen aus den Bereichen Rock, Pop, Blues, Jazz, Salsa, Reggae, Soul und Singer-/Songwriting wieder ein abwechslungsreiches Programm auf sehr hohem Niveau. Und das zu sehr moderaten Eintrittspreisen oder oft sogar bei freiem Eintritt.

Und – in diesem Jahr wird es bunt. Sehr bunt. Denn wir haben den teilnehmenden Gemeinden jeweils eine eigene Grundfarbe im Programmheft zugeordnet: Wiesloch hat die Farbe “Orange”, Walldorf die Farbe “Rot”, St. Leon-Rot die Farbe “Grün” und Dielheim “Blau” und die Veranstaltungen sind nun auch in chronologischer Reihenfolge im Programmheft aufgeführt. Nachfolgend findet ihr unser blätterbares Online-Programmheft.