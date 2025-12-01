Swingin‘ until Christmas – with a Wunder

Eine liebevolle Hommage an die Magie der Weihnacht, den Glanz großer Gefühle – und den Moment, in dem alles möglich scheint.

Wenn sich der Duft von Zimt mit dem Klang von Streichern mischt, wenn Swing durch festlich geschmückte Hallen tanzt und ein Hauch von Glamour die Luft erfüllt, dann ist es Zeit für ein Weihnachtswunder.

Die Show – Vorweihnachtliches Bühnenkino:

Ein exklusiv zusammengestelltes Orchester unter der Leitung von Christiaan van Hemert, das brillante Gismo Graf Trio, die charismatische Sängerin Cheyenne – und mittendrin: Dietmar Wunder, die markante deutsche Stimme von James Bond.

Gemeinsam erschaffen sie ein musikalisches Erlebnis, das zwischen Swing, Storytelling und weihnachtlichem Zauber changiert – opulent, überraschend und voller Gefühl. Mit dabei sind herausragende Künstler von internationalem Format:

– Gismo Graf Trio – mitreißender Swing aus Stuttgart

– Christiaan van Hemert Hollywood Orchestra – orchestraler Glanz mit internationalem Flair

– Dietmar Wunder – Stimme von James Bond & Adam Sandler, Erzähler und Showman

– Cheyenne – ausdrucksstarke Sängerin mit großer Bühnepräsenz

Gemeinsam bringen sie Swing, Charme und eine Prise Hollywood‐Flair in die Vorweihnachtszeit.