„In Your Dreams“ – dieser Titel ist Programm. Frei nach dem Motto: „Die Kunst ist praktisch unsere Rettung“ begibt sich Axel Schmitt alias „Swingin‘ Mr. Smith“ mit seinen neuen Songs wortwörtlich in harmonische Zustände. So klingt musikalischer Eskapismus im Jahr 2024!

Sich wegträumen mit den Ohren, sich freuen, traurig sein, intensiv fühlen – das treibt den Mainzer Saxophonisten selbst beim Spielen an und das gibt er in seinem butterweichen Sound an seine ZuhörerInnen weiter. Das Trio besteht aus zwei Generationen: den international tourenden und deutschlandweit bekannten Pianisten Thilo Wagner hat Schmitt bei einem gemeinsamen Konzert mit dem Emil Mangelsdorff-Quartett 2021 kennengelernt und ihn sofort für die Band gewinnen können. Rudolf Stenzinger ist ein langjähriger musikalischer Weggefährte.

Er spielt seinen Bass die meiste Zeit ohne Verstärkung und liebt den Walking Bass über alles. Bewusst ohne Schlagzeug swingen sich die drei durch neue Melodien, ohne die Tradition aus dem Auge zu verlieren.

Das Trio entwickelt bei dieser Mischung aus Eigenkompositionen von Schmitt und neu interpretierten Jazz-Standards einen ganz eigenen Sound. Empathisch lassen sich die drei Musiker aufeinander ein und universelle Empfindungen aufleben, die in die goldene Ära des Swing zurückführen.