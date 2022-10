Swingin' Mr. Smith

Inspiriert durch die legendären Soundgiganten Lester Young, Stan Getz und Ben Webster verbindet sich der Tenorsaxophonist Axel Schmitt schnell mit den Herzen seiner Zuhörer. Saxophonlegende Scott Hamilton schreibt über sein 2018 erschienenes Live-Album: "Axel Schmitt is a young tenor player who likes playing songs and jazz standards. Beautiful sound and excellent interpretations."

Mit Thilo Wagner am Piano und Rudolf Stenzinger am Kontrabass entwickelt das Trio eine ganz besondere Swing-Synergie. Empathisch lassen sich die drei Musiker aufeinander ein und glänzen bei ihren solistischen Improvisationen. Sie lassen universelle Empfindungen wie Freude und Melancholie mit musikalischer Verspieltheit aufleben.

Thilo Wagner ist „über die deutschen Grenzen hinaus als Institution auf dem Swingsektor bekannt“ – vertraut, frisch und überraschend begegnet er an diesem Abend zwei Top-Musikern der neuen Generation.

Lassen Sie sich verzaubern von zeitlosen Melodien des Golden Age of Jazz.

Besetzung:

Axel Schmitt – Tenorsaxophon

Thilo Wagner – Piano

Rudolf Stenzinger – Kontrabass