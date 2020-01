Swingin Valentin

Die JazzBeanzz um Sabine Zimmermann (vocals) und Gus Zwingert (drums) spielen mit neuer, hochkarätiger Besetzung. Hörgenuss vom Feinsten und getanzt werden darf auch. Mit Frank Eberle, einem Meister seines Fachs am Piano, Rick von Bracken, Universalgenie am Saxophon und Johannes Schaedlich, Kontrabassist der Extraklasse kreieren sie eine Hommage an die unvergessliche Swing-Ära der 1920er bis 1950er Jahre - ein hot Swing Abend mit Garantie auf Glücksgefühle und durchgeschwitzte Hemden.

Die Musik, die Liebe, das Leben, der Tanz – Swing, das sind weltbekannte Melodien und Rhythmen von Stars wie Ella Fitzgerald, Billie Holiday oder Frank Sinatra – sie krabbeln uns unter die Haut und lassen unsere Beine wippen. Und damals wie heute gilt: „NIchts bedeutet etwas, wenn es keinen Swing hat“ ... „It don‘t mean a thing, if it ain‘t got that swing."Die Veranstaltung findet im Gleis 3 (Bahnhofplatz 3, 74172 Neckarsulm) statt und ist nur teilweise am Rand der Tanzfläche bestuhlt.