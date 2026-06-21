Swinging Bene(feet)s: "Hop for Hope"

Benefiz-Abend für das Kulturwerk von Swing Kultur Stuttgart: Schnupperkurs und Tanzabend mit der „Papermoon Swing Combo“

Von Lindy Hop bis Balboa, vom Filmabend bis zum Historytalk: der Verein SwingKultur Stuttgart e.V. ist seit 20 Jahren im Kulturwerk zuhause! Daher schmeißt der Verein einen besonderen Benefizabend, um auf die Nöte des Kulturwerks hinzuweisen und Geld für uns zu sammeln.

Kommt zum kostenlosen Schnupperkurs und zum Tanzabend mit der Liveband „PaperMoon SwingCombo“. Die Musiker:innen um die Sängerin Tiffany Estrada sind dem Kulturwerk ebenfalls eng verbunden, legen sich mit allen Tönen, die sie haben, ins Zeug und versprechen einen fröhlichen und beswingten Abend der Extraklasse. Freut Euch auf eine geballte Ladung musikalischen Könnens und viel Spielfreude.

19.30 – 20.30 Schnupperkurs Swing:

20.30 – 23.00 Offener Tanzabend