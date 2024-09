Swinging Christmas

Jazzige Harmonien und himmlische Stimmen erklingen zu Beginn der Adventszeit im Bandhaus Theater. Der Jazzchor und junge Sänger*innen der Backnanger Jugendmusikschule swingen und singen mit einer großen Portion Glanz und Glitzer. Besinnliche sowie groovende Songs stehen auf dem Programm, solistisch und im Ensemble: „Calling all angels", „Love is born", „Angels Lullaby", „A jazzy bell carol", „Breath of heaven" und vieles mehr ...

Leitung: Catrin Müller

Es begleitet die „Angel Combo" mit Felix Meyerle.