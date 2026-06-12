Swinging Christmas - Jazz and Swing BIGBAND Esslingen

Mit mitreißenden Swing-Klängen und weihnachtlicher Stimmung bringt die Bigband die Magie der Adventszeit auf die Bühne.

Besonders freuen dürfen sich die Besucher auf die herausragenden Sängerinnen Desirée Maurer und Nicola Bandt, die mit ihren ausdrucksstarken Stimmen die Bühne zum Leuchten bringen.

Gemeinsam mit der Bigband unter der musikalischen Leitung von Stefan Koschitzki erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm, das klassische Weihnachtslieder in neuem schwungvollen Gewand präsentiert.

Bekannte Melodien wie ‚White Christmas‘, ‚Jingle Bells‘, ‚Let It Snow‘ und ‚Rudolph the red nosed reindeer‘ werden im Bigband-Stil zum Leben erweckt und lassen das Publikum garantiert mit den Füßen wippen. Die Mischung aus swingenden Rhythmen, jazzigen Soli und festlichem Gesang garantiert eine Atmosphäre, die direkt ins Herz geht.

Ob als stimmungsvoller Einstieg in die Adventszeit oder als musikalische Einstimmung auf das Weihnachtsfest – dieses Konzert ist ein Muss für alle Liebhaber von Swing, Jazz und festlicher Musik. Lassen Sie sich von der beeindruckenden Klangfülle der Bigband in kirchlicher Kulisse verzaubern und genießen Sie die einmalige Atmosphäre. Swingende Weihnachten zum Mitwippen und Genießen! Freuen Sie sich auf einen beschwingten Abend voller festlicher Musik und guter Laune – perfekt für die ganze Familie!

Der Eintritt ist frei, wir bitten um eine Spende!