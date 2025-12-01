Swinging Christmas with The Jitterbug Bites

The Jitterbug Bites haben sich mit Haut & Haar der energiegeladenden Musik der 1940er und frühen 1950er Jahre verschrieben. Lange bevor der Rock 'n' Roll erfunden wurde, verwandelten Tänze wie Lindy Hop, Boogie Woogie und Jitterbug die Jazz-Clubs und Ballsäle in wilde Tanzschuppen. Kein Wunder, dass gerade der Lindy Hop derzeit wieder hoch angesagt ist. Mit einer Rhythmusgruppe aus Piano, Bass und Schlagzeug, sowie einer Bläsersektion mit zwei Saxophonen und zwei Posaunen lassen The Jitterbug Bites die Swinging Forties wieder aufleben und haben neben den Songs von Louis Jordan, Big Joe Turner und Louis Prima auch ein großes Repertoire aus Eigenkompositionen im Gepäck, die wunderbar im Stil der damaligen Zeit arrangiert sind.

Beim Swinging Christmas Konzert werden The Jitterbug Bites wie immer in der Vorweihnachtszeit ihr Programm mit beswingten Christmassongs bereichern. Mit dem Tanzsaal im Akropolis haben The Jitterbug Bites für dieses Event eine passende Location mit großer Tanzfläche ausgesucht. Ein Konzert- und Tanzereignis der besonderen Art.