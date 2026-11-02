Swinging Until Christmas With A Wunder

Exklusiv und in diesem Jahr nur an diesem einen Abend in Stuttgart!

Erleben Sie eine glamouröse Mischung aus Swing, Filmmusik und festlichen Geschichten mit einer international gefeierten, preisgekrönten Top-Besetzung: Dietmar Wunder: Schauspiel- und Synchron-Legende (u. a. deutsche Stimme von James Bond

/ Daniel Craig, Adam Sandler u. v. m.) führt mit Charme, Humor und Geschichten durch den Abend.

Gismo Graf Trio & Cheyenne: Weltklasse-Jazzformation, frisch gefeiert mit einer mehrtägigen Erfolgsserie in New York sowie einer erfolgreichen Theaterproduktion in Seattle und San Francisco.

Magnus Mehl Orchestra: Ausgezeichnete Spitzenmusiker der europäischen Jazz-Szene, exklusiv für diese Show selektiert.