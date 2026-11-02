Swinging Until Christmas With A Wunder

Wagenhallen Stuttgart Innerer Nordbahnhof 1, 70191 Stuttgart

Exklusiv und in diesem Jahr nur an diesem einen Abend in Stuttgart!

Erleben Sie eine glamouröse Mischung aus Swing, Filmmusik und festlichen Geschichten mit einer international gefeierten, preisgekrönten Top-Besetzung: Dietmar Wunder: Schauspiel- und Synchron-Legende (u. a. deutsche Stimme von James Bond

/ Daniel Craig, Adam Sandler u. v. m.) führt mit Charme, Humor und Geschichten durch den Abend.

Gismo Graf Trio & Cheyenne: Weltklasse-Jazzformation, frisch gefeiert mit einer mehrtägigen Erfolgsserie in New York sowie einer erfolgreichen Theaterproduktion in Seattle und San Francisco.

Magnus Mehl Orchestra: Ausgezeichnete Spitzenmusiker der europäischen Jazz-Szene, exklusiv für diese Show selektiert.

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Wagenhallen Stuttgart Innerer Nordbahnhof 1, 70191 Stuttgart
Theater & Bühne

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