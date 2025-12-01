Swinging Weihnachten

Lassen Sie sich am Donnerstag, 11. Dezember 2025, ab 19:00 Uhr von unserem Jazz-Frauentrio Jessicats verzaubern.
Carolin Heuser (Saxophon), Victoria Pohl und Sabrina Damiani (Bass) spielen ein elegantes Programm mit Klassikern wie „Take Five“ oder „Fly Me To The Moon“ und natürlich Weihnachtsklassiker. Das Trio bringt Jazz mit Leidenschaft auf die Bühne.
Dazu genießen Sie ein 3,5-Gänge-Menü* inklusive Apéro.
* Wir bieten ebenfalls vegane Alternativen an.
Wildbad Rothenburg Taubertalweg 42, 91541 Rothenburg ob der Tauber
