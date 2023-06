SWLB veranstaltet ersten Familientag im Freibad Hoheneck

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) laden zum Familientag ins Freibad Hoheneck ein. Der Action-Tag für Groß und Klein findet statt am Sonntag, 11. Juni 2023, in der Zeit von 11:00 bis 18:00 Uhr. Darauf können sich die Badegäste freuen: Die SWLB stellt ein Riesen-Trampolin auf, veranstaltet ein Tigerenten-Rodeo und sorgt mit dem Animationsteam für maximalen Spaß und jede Menge Überraschungen. Die passende Abwechslung im Wasser garantieren Wasserlaufball, Laufmatte und Stand-Up-Paddling. Die große Spielschildkröte sowie Staffelspiele erweitern das Familientag-Angebot.Dauerhaftes Angebot im Freibad am Neckar: Erlebnisbecken mit Breitrutsche, großes Kinderplanschbecken und Wasserspielplatz, Liegewiese mit schattigen Plätzen, Basketball, Beachvolleyball, Tischtennis sowie der Kiosk mit Snacks und Getränken.

Alle Infos unter: www.swlb.de/freibad