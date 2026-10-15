SWR 1 Pop & Poesie in Concert - Viva La Vida

Das neue Programm von SWR1 Pop und Poesie in Concert: “Viva la Vida”

Viva la Vida ist nicht nur ein Hit von Coldplay, es ist eine Lebenseinstellung. Mit der brandneuen Staffel feiert SWR1 Pop und Poesie das Leben in seiner ganzen Vielfalt. Moderator Jochen Stöckle über die neue Show: „Wir haben da mal was vorbereitet und laden unsere Fans dazu ein, mit David Bowie tanzen zu gehen. Oder mit Alanis Morissette über die Ironie des Lebens zu lachen. Oder mit Lady Gaga am Klavier zu sitzen. Mehr wird noch nicht verraten! Kommt vorbei, lasst Euch überraschen, und feiert mit uns das Leben. Viva la Vida!“

Pop und Poesie ist die erfolgreiche Liveshow von SWR1 Baden-Württemberg. Die Songtexte werden von Schauspieler:innen in der deutschen Übersetzung präsentiert und anschließend von großartigen Musiker:innen live gespielt.