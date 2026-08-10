Zum fünften Mal folgt der SWR der Einladung des Literaturhauses Heilbronn und präsentiert die SWR Bestenliste für den Monat Oktober im historischen Schießhaus der Stadt.

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit über 50 Jahren verlässlich monatlich zehn lesenswerte Bücher, unabhängig von Bestsellerlisten. Nicht die Bücher, die am häufigsten verkauft werden, bestimmen die Liste, sondern eine Jury, bestehend aus 30 namhaften Literaturkritikern und Literaturkritikerinnen, wählt die Bücher aus, denen sie möglichst viele Leserinnen und Leser wünscht.

Seien Sie live dabei, wenn die Jurymitglieder Judith von Sternburg (Frankfurter Rundschau), Paul Jandl (NZZ) und Hubert Spiegel (F.A.Z) gemeinsam mit dem Literaturkritiker Carsten Otte (SWR Kultur) im Schießhaus Heilbronn über vier ausgewählte Bücher der SWR Bestenliste für den Monat Oktober diskutieren. Antje Keil und Dominik Eisele lesen ausgewählte Passagen aus den vier Büchern.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem SWR statt und wird für die Sendung SWR Kultur aufgezeichnet.