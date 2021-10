SWR Big Band - Heimspiel No.10 - Bird Lives

Foto: Lena Semmelroggen SWR Big Band

Endlich wieder Livemusik, endlich wieder Wohnzimmer-Konzerte mit der SWR Big Band! Am Dienstag, 9. November lädt die SWR Big Band zu Heimspiel No. 10 in die Phoenixhalle im Römerkastell in Stuttgart ein.

Die Zuhörer erwartet eine exklusive CD-Premiere, noch vor allen Anderen gibt es Stücke des brandneuen „Bird Lives“ Programms live zu hören. Charlie »Bird« Parker hat den Modern Jazz wie kein zweiter geprägt. Bis heute beeinflusst sein Musik Jazzmusiker weltweit. Und Charlie Parker wäre vergangenes Jahr 100 Jahre geworden. Das war der eigentliche Ausgangspunkt für das „Bird Lives“ Projekt der SWR Big Band gemeinsam mit den Co-Arrangeuren Magnus Lindgren und John Beasley, der im Frühjahr seinen ersten Grammy als Arrangeur erhielt. Wie lebendig das musikalische Vermächtnis Parkers ist, zeigt die Art und Weise wie Lindgren und Beasley Parkers Musik neu gedacht, neu konzipiert und mit der SWR Big Band und Strings neu interpretiert haben. Gleichzeitig erfüllen sie so Parkers Traum von einer Orchesterproduktion und übertragen sein musikalisches Erbe stilvoll ins 21. Jahrhundert.