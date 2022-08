SWR Big Band - Heimspiel No. 11

Die SWR Big Band lädt ein zu einer neuen Runde der Heimspiele.

Die 11. Ausgabe dreht das altbewährte Muster auf den Kopf: Im ersten Teil erwartet die Konzertbesucher in der Stuttgarter Phoenixhalle ein Überraschungsgast der besonderen Art.

Im zweiten Teil spielt die SWR Big Band ein neues Programm zum Trompeter Lee Morgen, der besonders in den 1960ern enorme Erfolge gefeiert hat. Er gilt als einer der großen Vertreter des sogenannten Soul-Jazz. Zudem galt er als Wunderkind, spielte schon mit 18 Jahren in der Big Band von Dizzy Gillespie, war Mitglied der Jazzmessengers von Art Blakey. Lee Morgan hat 25 Alben eingespielt, das erfolgreichste ist „The Sidewinder“, das heute als Jazzstandard gilt. Morgan starb bereits 1972 an den Folgen seiner Drogensucht. Die Arrangements für diesen Abend stammen vom Posaunisten Peter Herborn, der an der Folkwang Hochschule in Essen Professor für Komposition, Arrangement und Theorie tätig ist. Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie ein einzigartiges Konzert in Wohnzimmeratmosphäre in der Konzertstube Stuttgarts.