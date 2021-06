SWR Big Band & LaLiLu Live

× Erweitern Foto: Lena Semmelroggen SWR Big Band

Von zu Herzen gehenden Balladen bis hin zu aufregendem Schweden-Funk – perfekt serviert von der spielfreudigen SWR Big Band.

Wer bei dem La-Li-Lu an Heinz Rühmannns berühmtes Kinderlied denkt, liegt gar nicht so falsch. Im Zentrum des neuen SWR Big Band Projekts stehen in der Tat Kinder- und Schlaflieder aus Schweden und Deutschland. Und natürlich drei herausragende Solisten der schwedisch/europäischen Jazz-Szene.

Musikalischer Kopf dabei ist Saxophonist Magnus Lindgren. Als Artist in Residence ist er mit der SWR Big Band bestens vertraut, zudem ist er auch langjähriger Weggefährte von Posaunist Nils Landgren und Pianist Jan Lundgren. Magnus arrangiert aus traditionellen Kinder- und Schlafliedern ein maßgeschneidertes Programm für die Solisten und die Band. Damit schreiben die Protagonisten ein neues Kapitel im großen Buch der Bigband-Geschichte. Unter Garantie alles andere als einschläfernd, der Spannungsbogen reicht von zu Herzen gehenden Balladen bis hin zu aufregendem Schweden-Funk (!) und ein wenig Augenzwinkern ist auch dabei – perfekt serviert von der spielfreudigen SWR Big Band.