SWR Big Band & Max Mutzke "Soul viel mehr"

Leidenschaft und Talent kann man nicht wirklich erlernen - entweder man besitzt das nötige Entertainment-Handwerkszeug oder eben nicht. Max Mutzke hat dieses Talent und deshalb moderiert er seit Januar die ARD Talk-Show „Lebenslieder“. Dass Max Mutzke die Gabe hat das Publikum in seinen Bann zu ziehen, das hat das deutsche Ausnahmetalent aus Waldshut-Tiengen bereits mehr als eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Kennzeichnend für Mutzkes Vorzeigekarriere ist eine ständige künstlerische Weiterentwicklung mit mehreren Chartplatzierungen. Begonnen hat alles mit einer kleinen Funk-Band. 2004 gewann er eine Castingshow die ihn zum Eurovision Song Contest nach Istanbul führte. Dort belegte er mit "Can't wait until tonight" den achten Platz. Zehn Jahre und sechs veröffentlichte Alben später hat Mutzke sich in der deutschen Musiklandschaft als einer der besten Sänger etabliert. Mit seinem Album "Durch Einander" hat er sogar den Jazz Platin Award bekommen. Er ist überdies der bisher einzige Künstler aus einer Talentshow, der sich über die Jahre etablieren konnte und eine erfolgreiche Karriere aufweisen kann. Er genießt den Respekt des Feuilletons genauso wie den des breiten Publikums oder der hiesigen Musikszene - und das als Musiker wie als Mensch.

Max Mutzke ist ein begehrter Gastmusiker und so hat er bereits mit vielen ausländischen Bands gespielt und trat als "special guest" bei dem weltberühmten Saxophonisten Klaus Doldinger auf. Darüber hinaus kümmert er sich auch um die Kleinsten. 2012 wirkte er bei Peter Maffays Musical "Tabaluga" mit. Im Komponistenwettbewerb "Dein Song" vom Kinderkanal und ZDF unterstützte er einen Kandidaten als "Musikalischen Paten". Außerdem stand er für Kindermusikproduktionen, wie "Giraffenaffen" oder "Kindischer Ozean" vor dem Mikrophon.

Und wenn dieses Kraftpaket auf den „Daimler der Big Bands“, die SWR Big Band, trifft, dann verschmilzt das zu einer Melange aus Spielwitz und Virtuosität, die vom Publikum euphorisch gefeiert wird. Seit 2015 tritt Max Mutzke regelmäßig mit der SWR Big Band auf. Gemeinsam unterhalten sie die Zuschauer mit einem Programm aus Jazz-Stücken und eigenen Songs des Badeners. Dabei passt die soulige Stimme perfekt zu Titeln, wie "Me & Mrs Jones" von Billy Paul, aber auch "Empire state of mind" von Alicia Keys. Mit dieser Mischung füllen sie die Konzerthallen im Land.

Wen es da noch auf den Sitzen hält, der muss angeschnallt oder völlig rhythmusresistent sein. Freuen Sie sich auf einen grandiosen Abend: Eine charismatische Stimme, verpackt im vollen Big Band Sound auf der Höhe der Zeit.