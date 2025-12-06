SWR Big Band & Paul Carrack: The Swinging Christmas Show

So beginnt die Weihnachtszeit wirklich – seit Jahren begeistern Paul Carrack und die SWR Big Band mit Strings ihr Publikum und genießen Kultstatus als ein „must have“ im Advent.

Der besondere Weihnachtssound der Grammy verwöhnten Band verschmilzt perfekt mit Carracks unwiderstehliche Stimme und seiner Hammond-Orgel. Neuer Weihnachtsstern in diesem Programm ist die schwedische Soul- und Jazzsängerin Ida Sand. Sie bringt das skandinavische Flair in diesen Weihnachstabend mit Songs aus ihrer Heimat oder Joni Mitchell.

Im Zentrum der Swinging Christmas Show stehen Weihnachtsklassiker wie „Winter Wonderland“ und „White Christmas“ sowie Carracks eigene Hits „The Living Years“, „Over My Shoulder“ oder „How Long“, die in keiner Show fehlen dürfen. Außerdem gibt es Songs aus dem gemeinsamen Album „Don´t Wait Too Long“.

Die Kombination aus Paul Carrack mit der SWR Big Band & Strings ist schlicht die Weihnachtsshow auf Weltniveau in Deutschland. Wer in der dunklen Jahreszeit die Sonne im Herzen anzuknipsen

möchte, der ist bei The Swing Christmas Show bestens aufgehoben.