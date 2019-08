Wolfgang Ambros pur und unplugged

× Erweitern Wolfgang Ambros

Eine „unplugged“ musikalische Zeitreise mit der österreichischen Liedermacherlegende Wolfgang Ambros (Gesang, Gitarre, Mundharmonika) und Günter Dzikowski (Tasten und (Gesang) und Roland Vogl (Gitarre, Bass und Gesang).

Dass die Musik des Wolfgang Ambros Seele hat, ist unbestritten. Ihn so zu erleben – musikalisch reduziert auf die akustische Gitarre dazu das Spiel von Günter Dzikowski an den Tasteninstrumenten und Roland Vogl am Bass und diverse Gitarren, hat eine besondere Faszination. Seit Jahren begeistert Wolfgang Ambros auch in dieser Form. Ein besonderes Konzerterlebnis in exklusiven Theatern und kleineren Sälen.

Die musikalischen Verdienste dieses Mannes sind Legion, kaum jemand hat über österreichische Befindlichkeiten solche Worte gesungen, so treffend, dass sie als Kommentare zu einer Welt, die in ihrem Kern doch immer gleich bleibt, Jahrzehnte überdauern. Kaum jemand hat die Kombination von Existentiellem (die Liebe, der Tod und der ganze Rest) und Leichtigkeit, vollmundigem „Schmäh“ so hingebracht wie er! Es ist eine Schatztruhe, die sich knarrend öffnet und die nach und nach ihre Schätze preisgibt in dieser Entdeckungsreise alter Lieder im intimsten Rahmen…Nummern wie der „Zentralfriedhof“ oder „Heit drah I mi ham“ werden dabei plötzlich wieder ganz unmittelbar greifbar. Publikum und Kritik reagierten auf die bisherigen Ambros pur Abende entsprechend begeistert!