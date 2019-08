Gabriela Uhde liest…. aus „Die Seelschwester“

Ganz nah dran – die neue Reihe im Reinhold-Maier-Saal inkl. Snack und einem Getränk in der verlängerten Pause.

Schorndorf im Jahr 1534: Die Stadt ist katholisch. Noch. Denn Herzog Ulrich will die Reformation einführen, die ihm Geld- und Machtzuwachs bringen soll. Als historische Reportage angelegt, vermittelt der Roman „Die Seelschwester“ den Alltag der Barbara Schertlin so detailgetreu wie lebendig. Dadurch und mittels herzerfrischender Charaktere wird hier das Vorurteil vom dunklen Mittelalter eindrucksvoll widerlegt. – Um mehr als nur den Geist zu bedienen, soll jene Zeit überdies auch erschmeckt werden: In der verlängerten Pause wird es gegen Vorlage der Eintrittskarte feine Kostproben eines Original-Rezeptes aus dem Buch „Küchenmeisterey“ von 1497 und ein zünftiges Glas Bier (o.ä.) geben.(Im Eintritt enthalten)

Die Literaturwissenschaftlerin Dr. Susanna Layh (Lehrstuhl für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Augsburg) wird in die Thematik einführen

Die Schorndorferin Gabriela Uhde, M.A. studierte Germanistik und Politikwissenschaft und arbeitet als Freie Journalistin. Sie publiziert und hält Vorträge zum Thema Frauengeschichte.