Mit Seelenqualität zu Liebe und Erfolg.

Wenn die liebevolle Selbsterkenntnis größer ist als der Zweifel, dann sind wir uns der Kraft unserer Seele bewusst, dann sind wir in uns angekommen und in unserer Trinität von Körper, Seele und Geist vollständig. Wir können dann großartige Erfolge auf allen Ebenen erreichen, sei es im persönlichen Glück oder im beruflichen Erfolg. Dann können Wunder geschehen und Ziele wahrwerden.

Vita Jana Haas wurde als Russin in Kasachstan geboren und lebt heute am Bodensee. Durch mehrere Nahtoderfahrungen in der Kindheit blieb sie mit der jenseitigen Welt verbunden, verfügt so über eine starke Hellsichtigkeit und kann geistige Dimensionen genauso deutlich sehen wie die materielle Welt. Mit ihrer liebevollen, klaren Ausstrahlung bringt sie den Menschen die Zusammenhänge zwischen beiden Welten näher. Ihre spirituelle Klarheit und psychologische Tiefe erreicht die Herzen. In Vorträgen, Seminaren und Büchern gibt sie ihr Wissen weiter.