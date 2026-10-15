SWR Bigband & Fola Dada

Wenn die SWR Big Band auf Fola Dada trifft, entsteht ein musikalischer Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart des Swing.

Das Programm der gemeinsamen Tour widmet sich dem klassischen Swing der 1940er- bis 1960er-Jahre – einer Zeit, in der diese Musik gleichermaßen Tanzfläche, Ausdruck und Aufbruch war. Historische Originalwerke treffen auf behutsame Neuinterpretationen, bekannte Klassiker stehen neben selten gespielten Entdeckungen und verborgenen Perlen des Repertoires.

Im Zentrum steht die Stuttgarter Sängerin Folashade „Fola“ Dada, eine der markantesten Stimmen des deutschen Jazz und seit vielen Jahren feste Bandsängerin der SWR Big Band.

Gemeinsam haben sie bereits vier Alben mit Swing-Repertoire veröffentlicht und den Klang dieser Musik entscheidend mitgeprägt. Für ihre herausragende künstlerische Arbeit wurde Fola Dada mit dem Deutschen Jazzpreis als beste Sängerin ausgezeichnet – eine Anerkennung ihrer außergewöhnlichen stimmlichen Präsenz und Ausdruckskraft. Ihre musikalische Handschrift entwickelte sie früh, unter anderem durch ihre Ausbildung an der New York City Dance School, wo sie ein tiefes Gespür für Rhythmus, Bühne und Ausdruck entwickelte. Mit ihrer warmen, ausdrucksstarken Stimme und stilistischen Vielseitigkeit bewegt sie sich mühelos zwischen traditionellem Swing, Soul und zeitgenössischem Jazz und arbeitete unter anderem mit Künstlerinnen wie Joy Denalane sowie zahlreichen internationalen Musikerinnen und Musikern zusammen.

Gemeinsam bringen Fola Dada und die SWR Big Band den Swing als lebendige, zeitlose Sprache auf die Bühne – kraftvoll, elegant und mit einer Authentizität, die aus jahrelanger gemeinsamer musikalischer Erfahrung gewachsen ist.