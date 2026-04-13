SWR Comedy-Scheune LIVE

Die aus dem SWR bekannte "Comedy-Scheune" tourt seit 2025 auch mit LIVE-Terminen durchs Ländle!

Schwäbisch, lustig und frech: Wenn die Comedy Scheune ihre Tore öffnet, gibt’s für „Hillu’s Herzdropfa“ (Hillu Stoll und Franz Auber) und den „Gscheidles“ (Birgit Pfeiffer und Marcus Neuweiler) kein Halten mehr. Mit zahlreichen Sketchen im Gepäck nehmen sie den Alltag im Dialekt auf den Arm: Wie lässt sich Kirchensteuer sparen, ohne aus der Kirche auszutreten? Wie wird Schuheputzen für die schwäbische Hausfrau zur seelischen Erlösung? Und mit welchen zehn Worten sichert sich ein Ehemann das tägliche Überleben?

Antworten, würzigen Humor und deftiges Kabarett à la carte gibt’s nur in der Comedy Scheune. Hillu Stoll und Franz Auber begeistern landauf, landab, als schwäbisches Kult-Comedy-Duo „Hillu´s Herzdropfa“ seit über 20 Jahren mit viel Witz und Charme ein Publikum jeden Alters. Elsbeth und Alois Gscheidle alias Birgit Pfeiffer und Marcus Neuweiler überzeugen ebenfalls seit Jahrzehnten sowohl im Duo als auch mit Solo-Auftritten mit Spontanität, Improvisationskunst und Lust am Spielen. Die Vollblut-Comedians sind zusätzlich zu ihren Live-Terminen auch regelmäßig im Fernsehen zu erleben. Neben der Comedy-Scheune im SWR sind sie Stammgäste u.a. bei Schwaben weissblau – hurra und helau (BR) sowie bei der Schwäbische Fasnet aus Donzdorf (SWR).