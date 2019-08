SWR Fernsehen begleitet Kinderferienprogramm in Richen

28 Kinder haben sich zum Ferienprogramm des Angelvereins Richen angemeldet, um unter fachkundiger Leitung einer Gewässerbiologin das Birkenbächle und die darin vorkommenden Lebewesen zu erkunden. Zu Gast ist nicht nur das „Fischmobil“ des Landesfischereiverbands Baden-Württemberg, angemeldet hat sich auch das SWR Fernsehen, welches die Unternehmungen der Kinder anlässlich des „Tag der Fische“ dokumentieren und filmen wird. Der „Tag der Fische“ wird jährlich am 22. August begangen, er wurde gegründet, um auf den Artenschutz bedrohter Fische aufmerksam zu machen. Ausgestrahlt wird der Beitrag über das Richener Ferienprogramm am 22.8. ab 16.00 Uhr in der Sendung „Kaffee oder Tee“ im SWR-Fernsehen.