SWR Kultur: SWR Bestenliste

Der Einladung des Literaturhauses folgend, präsentiert der SWR die Bestenliste für den Monat November im Schießhaus Heilbronn.

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit 50 Jahren verlässlich monatlich zehn lesenswerte Bücher, unabhängig von Bestsellerlisten. Nicht die Bücher, die am häufigsten verkauft werden, bestimmen die Liste, sondern eine Jury, bestehend aus 30 namhaften Literaturkritikern und Literaturkritikerinnen, wählt die Bücher aus, denen sie möglichst viele Leserinnen und Leser wünscht.

Seien Sie live dabei, wenn die Jurymitglieder Martina Läubli (NZZ), Dirk Knipphals (taz) und Martin Ebel (Tagesanzeiger) gemeinsam mit dem Literaturkritiker Carsten Otte (SWR Kultur) im Schießhaus Heilbronn über vier ausgewählte Bücher der SWR Bestenliste für den Monat November diskutieren.