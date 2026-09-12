SWR New Jazz Meeting 2026

1966 wurde das SWR New Jazz Meeting ins Leben gerufen, die Grundidee vom damaligen Jazzredakteur des Südwestfunks, Joachim Ernst Berendt, war: improvisierenden Musiker*innen Zeit und Raum für kreative Austauschmöglichkeiten zu eröffnen.

Während einer einwöchigen Arbeitsphase in einem Rundfunkstudio erproben die eingeladenen Ensembles ein Programm, das sie im Anschluss öffentlich präsentieren. Unter anderen Albert Mangelsdorff, Don Cherry, Irène Schweizer, Norma Winstone, Anthony Braxton, Django Bates, Joachim Kühn, Sylvie Courvoisier, Rabih Abou-Khalil, Steve Lacy, George Lewis, Ikue Mori, Ingrid Laubrock oder Melissa Aldana waren in den vergangenen sechs Jahrzehnten bei der traditionsreichen Workshopreihe zu Gast.