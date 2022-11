In seinem Live-Programm „Magie ganz nah – mit Stil, Charme und Methode“ bringt Nicolai Friedrich erstmals die Highlights aus seiner Close-Up-Show „Magie ganz nah“ auf die größeren Bühnen.

Dies war der Titel seines Programmes, mit dem der Mentalmagier und Zauberkünstler in rund 150 Shows in einem eigens für ihn konzipierten Close-Up-Zelt in Frankfurt begeisterte. Mit den beliebtesten Illusionen aus diesem Programm, gepaart mit weiteren Highlights aus „Magie – mit Stil, Charme und Methode“, ist der Nicolai Friedrich im Herbst 2022 wieder live zu erleben. Dank moderner Videotechnik wird den Zuschauern keine Illusion entgehen. Wenn Nicolai Friedrich auf Tour geht, werden die Besucher jedes Mal aufs Neue ins Staunen versetzt. Sein Repertoire ist so groß, dass der charmante Hesse auch diesmal wieder neue verblüffende Illusionen in seine Bühnenshow einbaut, die er live noch nicht gezeigt hat. Dabei denkt man jedes Mal, eine Steigerung des Unmöglichen sei nicht möglich! Nicolai beweist das Gegenteil. Er vollbringt z.B. eine unglaubliche Vorhersage mit einer zufällig ausgewählten Zuschauerin, die wiederum eine Person ihrer Wahl spontan anruft. Mehr Zufall geht nicht! Und trotzdem gelingt es Nicolai Friedrich, über die Distanz in den Kopf eines fremden Menschen zu schauen. Das muss man erlebt haben, um es zu glauben!

Nicolai Friedrich repräsentiert eine neue Generation von Magiern, die ihr Publikum mit frischen Ideen ins Staunen versetzen. Großartige Showeffekte braucht er dafür nicht. Der charmante Hesse verlässt sich lieber auf seine Mischung aus Zauberkunst, Psychologie und Intuition. Damit gelingt es ihm mühelos, die Realität außer Kraft zu setzen. Mit logischem Verstand ist nicht zu erklären, wie er Gedanken liest, Zahlen und Gegenstände errät, einen Tisch schweben lässt, die Reaktionen seiner Zuschauer voraussieht und seine magischen Fähigkeiten auf andere überträgt.

Wenn er gelassen erklärt, dass das Unmögliche nur deshalb unmöglich ist, weil wir es nicht für möglich halten, ist man dennoch geneigt, an echte Magie zu glauben. Wie sonst gelingt es ihm, Lottozahlen vorherzusagen oder sämtliche Getränkewünsche des Publikums in Sekundenschnelle zu erfüllen? Piña Colada, Jägermeister, Champagner, Kakao, heißer Kaffee sowie eine Maß Bier – alles aus einem Cocktail-Shaker serviert. Immer wieder werden Zuschauer durch Zufallsgeneratoren ausgewählt. Und dennoch weiß Nicolai Friedrich die erstaunlichsten Dinge seines Gegenübers: Namen, Sternzeichen, Pin-Nummern – nichts scheint unmöglich!