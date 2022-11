Andrea Haines & Eleonore Cockerham, Sopran

Katie Jeffries-Harries & Barnaby Smith, Alt

Blake Morgan & Euan Williamson, Tenor

Christopher Moore & Jonathan Pacey, Bass

Das britische Vokalensemble VOCES8 ist nicht nur eines der erfolgreichsten Ensemble in seiner Heimat, sondern auch das vielleicht vielfältigste. In wenigen Jahren ist es den drei Sängerinen und fünf Sängern gelungen, sich an die Spitze der a-capella-Welt zu singen und dort als feste Größe zu etablieren. VOCES8 beherrscht das ernste Fach ebenso wie das unterhaltsame und bietet ein Repertoire von früher Polyphonie bis zu Jazz- und Poparrangements. Dabei begeistern die Sänger mit einer überzeugenden Kombination aus musikalischem Können, klanglichem Reiz und mitreißender Bühnenpräsenz.

1. Sonderkonzert