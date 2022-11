Programm:

Beethoven - Sonate Nr. 17 d-Moll op. 31/2 „Der Sturm"

Schumann - Faschingsschwank aus Wien op.26

Schubert - Sonate A-Dur D 664

Chopin - Fantasie f-Moll op. 49

Diese große junge Pianistin anzukündigen, überlassen wir gerne einem der größten der Zunft: «Dies ist eine dieser ganz seltenen Gelegenheiten.

Die Pianistin Alexandra Dovgan kann nicht als ein ‚Wunderkind‘ bezeichnet werden, denn obwohl ihr Klavierspiel ein Wunder ist, so hat es doch überhaupt nichts Kindliches an sich. Was wir hören, ist die Interpretation eines erwachsenen Individuums, einer weit entwickelten Persönlichkeit. Auch wenn es mir eine besondere Freude ist, in diesem Zusammenhang auf ihre bemerkenswerte Lehrerin Mira Marchenko zu verweisen, gibt es doch Dinge, die nicht gelehrt und gelernt werden können. Alexandra Dovgans Talent ist außergewöhnlich vielseitig und ausgewogen. Ihr Spiel ist wahrhaftig und konzentriert. Ich sage eine große Zukunft für sie voraus.» - Grigory Sokolov