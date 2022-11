Andrés Gabetta, Leitung und Violine

Gábor Boldoczki, Trompete und Flügelhorn

Programm:

Rameau - Suite aus „Les Indes galantes“

Rameau - „Contredanse très vive“ aus Tragédie lyrique „Les Boréades“

Leclair - Oboenkonzert (Flügelhorn) C-Dur op. 7/3

Leclair - Violinkonzert a-Moll op. 7/5

de Mondonville - Sonate en symphonie C-Dur op. 3/4

Couperin - „Prélude“ aus Concert Royal Nr. 2 D-Dur

Couperin - „Muzette“ aus Concert Royal Nr. 3 A-Dur

Corrette - Concerto comique Nr. 25

Corrette - „Les sauvages et La Furstemberg“

Blavet - Konzert (Flügelhorn) a-Moll

Der Hof Ludwig XIV. von Frankreich in Versailles war nicht nur einer der prächtigsten in Europa, er war dazu ein sehr musikalischer. Der Sonnenkönig, ein passionierter Tänzer, engagierte die besten Architekten, Maler, Poeten und Musiker, feierte spektakuläre Feste mit Balletten, in denen er selbst auftrat, mit Opernaufführungen und Feuerwerken. Die Komponisten hatten also reichlich zu tun. Die Cappella Gabetta unter der Leitung des Geigers Andrés Gabetta sowie der Solist Gábor Boldoczki an Trompete und Flügelhorn lassen diese Epoche mit ihrem Programm von Rameau bis Blavet klanglich wieder auferstehen.