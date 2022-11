„Glücksbringer“ haben in der Weihnachtszeit ja meistens Flügel oder zumindest einen langen weißen Bart – mit beidem kann das A-cappella-Quartett VIVA VOCE nicht dienen.

Aber mit engelsgleichen Stimmen und einem garantiert glücklich machenden Weihnachtskonzert!

Der vorweihnachtliche Konzertgenuss ist perfekt für alle Menschen geeignet, die gerne lachen, hochklassige Musik schätzen und sich einen ganzen Abend lang glücklich machen lassen wollen.

Glück bringen David Lugert, Basti Hupfer, Heiko Benjes und Andi Kuch alias VIVA VOCE seit über 20 Jahren auf die Bühnen der Nation. Die vier sind ein Garant für stimmgewaltige Musik, Humor und ein lange nachhallendes Konzerterlebnis - ganz ohne Instrumente. Denn bei VIVA VOCE ist jeder Ton mundgemacht!

Deutschlands charmanteste A-cappella-Band liefert Glücklichmacher am laufenden Band. Mit diesem funkelnden Weihnachtsprogramm singt VIVA VOCE mutig und fröhlich gegen Konsumterror und Geschenkewahn an. Zum Fest der Liebe werden all die Fallstricke des Weihnachtsfestes in gut gelaunte, mitreißende Musik verpackt und mit einem Augenzwinkern unter den Baum gelegt. Weihnachten, nicht nur für Zwischendurch – sondern als Fest der Fröhlichkeit und Entspannung mitten im Advent!

Aber natürlich wird es auch ruhige Momente geben, in denen die Jungs nur ihre ausgebildeten Stimmen funkeln lassen und mit geliebten Klassikern wie „Maria durch ein Dornwald ging“ für Gänsehaut sorgen.

Weihnachten mit VIVA VOCE – so macht der Winter Spaß!

Weitere Informationen zu VIVA VOCE bekommen Sie auf der Homepage www.vivavoce.de, der Facebook-Seite, dem YouTube-Kanal, oder dem Instagram-Channel der Band – am allerbesten aber auf dem nächsten VIVA VOCE-Konzert.