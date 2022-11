Beethovens 9. Sinfonie / Jahresschlusskonzert

Stuttgarter Philharmoniker

Stuttgarter Kantorei

Solisten

Dan Ettinger, Dirigent

Programm:

Beethoven Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125 mit Schillers Ode "An die Freude"

Viel mehr als Tradition: Beethovens 9. Sinfonie ist ein Bekenntnis. Den Idealen der französischen Revolution entspringend, für die der Jubilar sich so nachhaltig begeisterte, werden "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" zu einem musikalischen Manifest - und im geradezu rauschhaften Schlusschor mit der Ode "An die Freude" untrennbar zusammengeschmiedet. Hier kommt alles zusammen, was zusammen gehört!

5. Sonderkonzert