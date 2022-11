Programm:

Bach - Goldberg-Variationen BWV 988

Man könnte sagen: „Aha, jetzt kommt also auch Fazil Say mit den Goldberg-Variationen daher…“ – und wir sind überzeugt, man wird sagen: „Endlich haben die Goldberg-Variationen Fazil Say getroffen!“, denn dieser – seit Jahrzehnten immer gern gesehener und gehörter Gast unserer Meisterpianisten-Serie – hat noch zu jedem Thema Erstaunliches, Erhellendes, Diskussionswürdiges, zuweilen Verstörendes, aber immer ungemein Berührendes beigetragen. Wir sind gespannt und freuen uns auf seine Auseinandersetzung mit Bach!