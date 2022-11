Die Klazz Brothers & Cuba Percussion gastieren mit ihrem 20-Jahre-Jubiläumsprogramm CLASSIC MEETS CUBA in der Liederhalle Stuttgart.

Mit über 1.000 Konzerten, Filmmusik für Hollywoodblockbuster und mehr als 500.000 verkauften Alben weltweit brachten Klazz Brothers & Cuba Percussion frischen Wind in die Konzertsäle. Klassiker der Musikgeschichte erwachen in ungewohntem Klanggewand zu neuer Lebendigkeit, mit geistreich-pfiffigen Arrangements hinein in die Welt der Leidenschaft und ansteckender kubanischer Lebensfreude. Das 20. Jubiläum des 1. Albums CLASSIC MEETS CUBA, welches sogar den Bandnamen an Bekanntheit übertrifft, feiern die „Meister des Classical Crossover“ mit teils neuen Arrangements und dem Besten aus allen bisherigen Programmen.

In ihrer unkonventionellen Musiksprache eröffnen sie einen erfrischenden Zugang zu Werken von Bach, Mozart, Paganini oder Brahms. Ein ganz eigener, bis dahin nicht gekannter Sound, der durch die einzigartige Zusammenführung von klassischer europäischer Musiktradition mit Swing, Merengue, Afro und Latin Jazz und der rhythmischen und melodischen Vielfalt kubanischer Musik geprägt ist. Egal ob im Jazzclub, Konzertsaal oder Opernhaus - die als Salsa, Son, Bolero oder Cha Cha Cha fulminant arrangierten klassischen Themen mit meisterhaften Improvisationen der fünf Ausnahme-Musiker begeistern Jazz-, Salsa- und Klassikfans jeder Generation gleichermaßen.

Die Musik der Klazz Brothers ist auch in Hollywood Blockbustern wie „Collateral“ mit Tom Cruise oder „Hitch - the Date Doctor“ mit Will Smith zu hören. Im Trio mit kammermusikalischen Konzerten, als auch in großen Besetzungen mit Programmen wie „Symphonic Salsa“ mit Symphonieorchester, „Messias Superstar“ mit Chor, Big Band und Solisten oder Cinema Passionata mit der griechischen Sängerin Maria Markesini begeistern sie seit nun 20 Jahren weltweit ein stetig wachsendes Publikum. Mehr Infos unter www.klazz-brothers.com

Klazz Brothers:

Bruno Böhmer Camacho - piano

Kilian Forster - bass

Tim Hahn - drums

Cuba Percussion:

Alexis Herrera Estevez - timbales, bongos

Elio Rodriguez Luis – congas