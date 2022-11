Kiew Grand Ballett - Schwanensee

Künstlerische Leitung: Alexander Stoyanov

2023 auf großer Tournee durch Deutschland und die Schweiz mit Tschaikowskys „Schwanensee“ – die märchenhafte Liebesgeschichte für alle Ballettliebhaber und die, die es werden wollen.

Das Kiew Grand Ballett aus der Ukraine zählt zu den erfolgreichsten Tournee-Ensembles in der internationalen Ballettwelt. Die traumhaften Kulissen und Kostüme stammen von Designkünstlern der Nationalen Oper der Ukraine. Die Tänzerinnen und Tänzer sind vielfach ausgezeichnet und haben auf berühmten Bühnen vom Bolschoi über Paris bis New York die Menschen gleichermaßen verzaubert. Mit Tschaikowskys „Schwanensee“ präsentiert das Ensemble einen der größten Klassiker des Balletts. Erleben Sie die getanzte Geschichte der verzauberten Schwanenkönigin, die nur durch die wahre Liebe erlöst werden kann – traumhaft-klassisch in Szene gesetzt vom Kiew Grand Ballett. Eine anmutig-märchenhafte Liebesgeschichte für Ballettliebhaber und die, die es werden wollen.