Zeit zum Atmen - Alexander Huber

Alexander Huber, einer der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten Allround-Bergsteiger, zeigt in „Zeit zum Atmen“ seine tiefe Verbundenheit zu den Bergen.

Eine Leidenschaft, die unvergessliche Erinnerungen generiert, aber beizeiten auch viel Kraft kostet.

Unterwegs im Karakorum, jenseits der 6.000 Meter, an den wirklich großen Bergen, in den steilen Wänden des hohen Atlas und der Picos de Europa oder im noch viel steileren Fels Sardiniens, einem Traum für Kletterer: „Zeit zum Atmen“ ist ein Querschnitt des steilen Lebens in den Bergen, so breit und verschieden wie die Berge eben sind. Alexander hat mehr als genug Stoff, um von seiner Leidenschaft zu erzählen. Der Jüngere der zwei „Huberbuam“ zeigt seine schönsten und auch prägendsten Momente in der Welt der Berge. Ein Erlebnis der besonderen Art - mit unglaublichen Bildern, arrangiert mit faszinierenden Filmsequenzen und steiler Musik.