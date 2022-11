50. Stuttgarter Advents-Singen

Das Stuttgarter Advents-Singen feiert Jubiläum! Zum 50. Mal sind Freunde der echten Volksmusik zum Stuttgarter Advents-Singen in die Stuttgarter Liederhalle eingeladen.

Der Chor bietet Advents- und Weihnachtslieder dar, die aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus stammen. Das Publikum ist eingeladen, bei bekannten Liedern kräftig mitzusingen. Vom innigen Marienlied bis zur fröhlichen Hirtenszene werden die Stimmungen der Advents- und Weihnachtszeit ausgelotet. Alle Instrumente – darunter so seltene wie Dudelsack und Hackbrett - vereinigen sich am Beginn zur festlichen Intrade und am Schluss zum gemeinsam gesungenen "Es ist ein Ros entsprungen".

Mitwirkende: Chor der Arbeitsgemeinschaft der Sing-, Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg, Geigenmusik und Blockflötenquartett vom Stuttgarter Spielkreis, Alphornquartett, Stubenmusik, Egerländer Bauernmusik.

Leitung: Gerlind Preisenhammer und Herbert Preisenhammer

Die Veranstaltung wird direkt in youtube übertragen.