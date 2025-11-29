SWR Swing Fagottett 2025

Fagottisten im Viererpack sind schon eine Rarität, zumal mit einem höchst vergnüglichen Programm, das dem erstaunten und amüsierten Publikum ungewohnte Hörabenteuer beschert. Nicht nur für Klassikfans! Die hochkarätigen Musiker begeistern durch mitreißende Spielfreude, höchste Virtuosität und eine enorme Programmvielfalt - von leichter Klassik über Swing bis zum Jazz. Es gibt Originales und Originelles, vieles kennt man durchaus, und mancher Klassiker wird auch mal respektlos gegen den Strich gebürstet. Besondere Farbtupfer scheinen auf, wenn sich die Fagottisten auch als Virtuosen am Klavier, Saxofon, E-Bass oder am Xylofon erweisen. Wenn Libor Sima auf dem Saxofon durch irrwitzige Läufe jagt oder Hanno Dönneweg mit traumwandlerischer Sicherheit die schwierigsten Fagottpassagen präsentiert, dann hält man schon mal den Atem an. Georg ter Voert sen., der Chefarrangeur und virtuose Pianist des Ensembles, bewegt sich mit dem Kontrafagott oft in kellertiefsten Tonregionen. Als instrumentales Multitalent schließlich erweist sich Georg ter Voert jun. Und die amüsanten Moderationen von Wolfgang Milde machen die unverwechselbare Handschrift des SWR Swing Fagottetts komplett. „Fagottogott“ - das Programm! Freuen Sie sich auf einen vergnüglichen und amüsanten Konzertabend im Saal der Stadthalle zum Abschluss unseres Konzertprogramms 2025!