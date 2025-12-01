SWR Swing Fagottett

Georg ter Voert sen. – Fagott, Klavier

Libor Sima – Fagott, Saxofon

Hanno Dönneweg – Fagott

Georg ter Voert jun. – Fagott, E-Bass

Wolfgang Milde – Moderation

Fagottisten im Viererpack sind schon eine Rarität, zumal mit einem höchst vergnüglichen Programm, das dem erstaunten und amüsierten Publikum ungewohnte Hörabenteuer beschert. Nicht nur für Klassikfans! Die hochkarätigen Musiker begeistern durch mitreißende Spielfreude, höchste Virtuosität und eine enorme Programmvielfalt - von leichter Klassik über Swing bis zum Jazz. Es gibt Originales und Originelles, vieles kennt man durchaus, und mancher Klassiker wird auch mal respektlos gegen den Strich gebürstet.

Programm

Ein Strauß von Walzern - Familie Strauß

Als die alte Mutter - Antonin Dvorak (1841 - 1904)

Drei plus zwei in Shanghai - Georg ter Voert (1951)

Hora Staccato - Grigoras Dinicu (1889 - 1949)

Last Tango in Bayreuth - Peter Schickele (1935 - 2024)

Für mich soll’s rote Rosen regnen - Hans Hammerschmid (1930)

Mein kleiner grüner Kaktus - Bert Reisfeldt (1906 – 1991)

Mitternächtliche Wachtparade - Julius Weissenborn (1837 - 1888)

PAUSE

Cakewalk in Bass - Georg ter Voert (1951)

Pfeffer und Salz - Ernst Mosch (1925 - 1999)

Puccini Suite - Giacomo Puccini (1858 – 1925)

Erlkönig – ohne Goethe - Libor Sima (1967) Text Wolfgang Milde

Best of Burt Bacharach - Burt Bacharach (1928 - 2023)

Can’t take my eyes off of you - Bob Crewe (1930 - 2014)

Brazil - Ary Barroso (1903 - 1964)

Persischer Marsch - Johann Strauß (1825 – 1899)