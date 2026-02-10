SWR Symphonieorchester – Preisträgerkonzert

Das SWR Symphonieorchester bringt unter der Leitung von Gemma New ein spannendes Programm auf die Bühne. Hana Chang verleiht Prokofjews 2. Violinkonzert ihren eigenen Ausdruck, während Radu Ratoi mit Piazzollas „Aconcagua“ echtes Tango-Feeling aus dem Bandoneon zaubert. Barbers „Adagio for Strings“ sorgt für Gänsehaut, bevor Prokofjews „Symphonie classique“ das Konzert mit Leichtigkeit und Schwung abrundet. Genießen Sie einen unvergesslichen Abend voller Emotionen, mit preisgekrönten Künstlern und meisterhaften Kompositionen!