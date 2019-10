SWR Symphonieorchester Abokonzert 1

ESCHENBACH

SCHUMANN

ESA-PEKKA SALONEN

Violoncellokonzert

ROBERT SCHUMANN

Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 (Rheinische)

Nicolas Altstaedt, Violoncello

SWR Symphonieorchester

Christoph Eschenbach, Dirigent

„Congratulations Esa-Pekka!“ Mit einem hymnischen Ausruf begrüßte Radio Schweden den Dirigenten und Komponisten Salonen zu einem Konzert, in dem das neue Cellokonzert des Meisters zu hören war. Um der emphatischen Kompetenz des schwedischen Radios, die als Botschaft im Internet zu finden ist, bei dieser Gelegenheit nochmals zu folgen: Das 2017 uraufgeführte Konzert ist demnach sinngemäß ein Wirbelwind von Noten, das den Solisten im wahrsten Sinne des Wortes an die Grenzen des Möglichen heranführt. Keinen Grenzgang, aber die zukunftsfreudige Beschwörung eines guten Gefühls bei der Ankunft im Rheinland bringt Robert Schumann in seiner dritten Sinfonie zum Klingen: unmittelbar eingänglich, bildhaft und ganz auf der Höhe der Zeit.