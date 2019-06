SWR Symphonieorchester - Abonnementkonzert

Das Klavierkonzert von Arnold Schönberg dauert knapp zwanzig Minuten, doch enthält es eine Art Autobiographie in den vier Abschnitten des einsätzigen Werks. »Finished December 29, 1942«, notiert der Komponist im amerikanischen Exil ans Ende des Particells.

Das Leben erzählt sich in einem Zug, konstruktiv, warum nicht: analytisch, mit einer Klarheit des Geistes, die in den ersten Takten wie ein selbstreferentieller Schöpfungsakt auftritt. Die Reihe stellt sich vor, das Leben ist partiell vorgezeichnet. Was den dort skizzierten Weg angeht, so lautet der im holprigen Englisch des Exilanten folgendermaßen: »Life was so easy« (Andante), »suddenly hatred broke out« (Molto Allegro), »a grave situation was created« (Adagio). »But Life goes on« (Rondo giocoso).

ARNOLD SCHÖNBERG

Klavierkonzert op. 42

ANTON BRUCKNER

Sinfonie Nr. 6 A-Dur

Mari Kodama, Klavier

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Kent Nagano