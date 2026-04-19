SWR Symphonieorchester: Dans la cuisine du chef

Im Rahmen von „Dans la cuisine du chef“ möchte François-Xavier Roth gemeinsam mit dem Publikum in die einzigartigen Rezepturen großer Meisterwerke eintauchen und deren einzelne Schichten freilegen, um zu zeigen, mit welchen Ingredienzien Komponisten wie Beethoven, Debussy oder Haydn ihre Werke anrührten und zur Vollendung brachten.

Offene Probe mit Chefdirigent François-Xavier Roth

Programm:

Joseph Haydn

Sinfonie Nr. 101 D-Dur ("Die Uhr")

Mitwirkende:

SWR Symphonieorchester

François-Xavier Roth, Dirigent