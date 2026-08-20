SWR Symphonieorchester: Haydns „Harmoniemesse“

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Jean-Philippe Rameau

Suite aus der Oper "Les Indes galantes"

Francesca Verunelli

Konzert für Violoncello und Orchester (Kompositionsauftrag von SWR und Milano Musica, Uraufführung)

Joseph Haydn

Messe B-Dur Hob. XXII:14 ("Harmoniemesse")

Nicolas Altstaedt, Violoncello

Siobhan Stagg, Sopran

Claudia Mahnke, Mezzosopran

Allan Clayton, Tenor

Matthew Rose, Bass

MDR-Rundfunkchor

SWR Symphonieorchester

François-Xavier Roth, Dirigent

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Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik

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