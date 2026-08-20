SWR Symphonieorchester: Haydns „Harmoniemesse“

Jean-Philippe Rameau
Suite aus der Oper "Les Indes galantes"
Francesca Verunelli
Konzert für Violoncello und Orchester (Kompositionsauftrag von SWR und Milano Musica, Uraufführung)
Joseph Haydn
Messe B-Dur Hob. XXII:14 ("Harmoniemesse")
Nicolas Altstaedt, Violoncello
Siobhan Stagg, Sopran
Claudia Mahnke, Mezzosopran
Allan Clayton, Tenor
Matthew Rose, Bass
MDR-Rundfunkchor
SWR Symphonieorchester
François-Xavier Roth, Dirigent
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Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik