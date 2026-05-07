SWR Symphonieorchester: Kammerkonzert

Programm

Henry Purcell

Suite aus der Semi-Opera "The Fairy Queen" (Bearbeitung für Ensemble)

George Crumb

"Dream Sequence" (Images II) für Violine, Violoncello, Klavier, Schlagzeug und Glasharmonika

Charles Ives

Klaviertrio

Mitwirkende

Michael Dinnebier und Jing Siefert-Wen, Violine

Dirk Hegemann, Viola

Rahel Krämer, Violoncello

Josef Semeleder, Kontrabass

Markus Maier, Schlagzeug

Michael Behringer, Cembalo

Felix Borel, Violine

Markus Tillier, Violoncello

Felix Birnbaum, Schlagzeug

Christoph Grund, Klavier