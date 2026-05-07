SWR Symphonieorchester: Kammerkonzert

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Programm

Henry Purcell

Suite aus der Semi-Opera "The Fairy Queen" (Bearbeitung für Ensemble)

George Crumb

"Dream Sequence" (Images II) für Violine, Violoncello, Klavier, Schlagzeug und Glasharmonika

Charles Ives

Klaviertrio

Mitwirkende

Michael Dinnebier und Jing Siefert-Wen, Violine

Dirk Hegemann, Viola

Rahel Krämer, Violoncello

Josef Semeleder, Kontrabass

Markus Maier, Schlagzeug

Michael Behringer, Cembalo

Felix Borel, Violine

Markus Tillier, Violoncello

Felix Birnbaum, Schlagzeug

Christoph Grund, Klavier

Info

kongresszentrum liederhalle.jpg
Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - SWR Symphonieorchester: Kammerkonzert - 2026-07-05 16:00:00 Google Yahoo Kalender - SWR Symphonieorchester: Kammerkonzert - 2026-07-05 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - SWR Symphonieorchester: Kammerkonzert - 2026-07-05 16:00:00 Outlook iCalendar - SWR Symphonieorchester: Kammerkonzert - 2026-07-05 16:00:00 ical

Tags