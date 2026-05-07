SWR Symphonieorchester: Kammerkonzert

Programm
Henry Purcell
Suite aus der Semi-Opera "The Fairy Queen" (Bearbeitung für Ensemble)
George Crumb
"Dream Sequence" (Images II) für Violine, Violoncello, Klavier, Schlagzeug und Glasharmonika
Charles Ives
Klaviertrio
Mitwirkende
Michael Dinnebier und Jing Siefert-Wen, Violine
Dirk Hegemann, Viola
Rahel Krämer, Violoncello
Josef Semeleder, Kontrabass
Markus Maier, Schlagzeug
Michael Behringer, Cembalo
Felix Borel, Violine
Markus Tillier, Violoncello
Felix Birnbaum, Schlagzeug
Christoph Grund, Klavier