SWR Symphonieorchester mit Giorgi Gigashvili

Das SWR Symphonieorchester ist unter Jukka-Pekka Saraste mit einem Programm zu erleben, das pianistische Extremanforderung und sinfonische Größe auf markante Weise verbindet. Nach seinem gefeierten Stuttgarter Debüt in der vergangenen Saison kehrt der georgische Pianist Giorgi Gigashvili mit Schumann's Konzert für Klavier und Orchester in a-Moll op. 54 zurück. Mit Brahms’ 1. Sinfonie c-Moll op. 68 folgt anschließend ein zeitloses Werk von konzentrierter Energie, dunklem Ernst und hart errungener Größe.