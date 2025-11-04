SWR Symphonieorchester: Thomas Guggeis

Das SWR Symphonieorchester unter der Leitung von Thomas Guggeis sorgt für einen unvergesslichen Konzertabend! Mit der legendären Pianistin Elisabeth Leonskaja als Solistin geht es in Brahms' dramatisches Klavierkonzert Nr. 1, das mit seiner intensiven Emotionalität begeistert. Danach bringt Dvoráks Sinfonie Nr. 7 in d-Moll mit ihren kraftvollen, leidenschaftlichen Klängen noch mehr Schwung in den Abend. Ein Abend voller Energie, Ausdruck und Meistermusik!