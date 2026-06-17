SWR Vokalensemble: Krieg & Frieden

Programm
Benjamin Britten
A.M.D.G. (Ad majorem Dei gloriam) für Chor
Kurt Weil
Das Berliner Requiem für Tenor, Bariton, Männerchor und Blasorchester
Mike Svoboda
Neues Werk für Frauenchor und Blasorchester
(Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR)
Benjamin Britten
Sacred and Profane für Chor op. 91
Mitwirkende
SWR Vokalensemble
Ensemble Ascolta
Benjamin Goodson, Dirigent
Ralph Vaughan Williams
Silence and Music
Richard Rodney Bennett
Sea Change Goodnight
Mitwirkende
SWR Vokalensemble
Marcus Creed, Dirigent