SWR Vokalensemble: Krieg & Frieden

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Programm

Benjamin Britten

A.M.D.G. (Ad majorem Dei gloriam) für Chor

Kurt Weil

Das Berliner Requiem für Tenor, Bariton, Männerchor und Blasorchester

Mike Svoboda

Neues Werk für Frauenchor und Blasorchester

(Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR)

Benjamin Britten

Sacred and Profane für Chor op. 91

Mitwirkende

SWR Vokalensemble

Ensemble Ascolta

Benjamin Goodson, Dirigent

Ralph Vaughan Williams

Silence and Music

Richard Rodney Bennett

Sea Change Goodnight

Mitwirkende

SWR Vokalensemble

Marcus Creed, Dirigent

Info

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Konzerte & Live-Musik
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