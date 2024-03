Jumping fingers 2024 - Gismo Graf Trio

Gismo Graf Trio

Gismo Graf aus Stuttgart gilt als der Shootingstar des Gypsy Swing und gehört zweifelsfrei zu den besten Gypsy Jazz Gitarristen der Gegenwart. Gismo wagt die Brücke vom Gypsy Jazz bis hin zu Pop, Bossa Nova, Swing und ausdrucksstarken Eigenkompositionen. Mit dem neuen Album „A Trio’s Decade“ – bereits das fünfte der Band - wird das 10-jährige Jubiläum des Ensembles nicht nur gefeiert, es präsentiert auch den eigenen, modernen Stil, den Graf in dieser Zeit entwickelt hat, und wirft ein Schlaglicht auf das, was noch alles kommen könnte. Denn der immer noch erst 27-jährige Stuttgarter hat sich längst vom klassischen Hot-Jazz-Kanon emanzipiert und geht seinen ganz eigenen zeitgemäßen Weg. Gismos drei Jahre jüngere Schwester Cheyenne begleitet das Trio und sorgt mit ihrer schönen und einprägsamen Stimme für eine weitere Farbe in dieser Formation.

Begleitet wird Gismo von seinem Vater und Mentor Gismo Graf der an der Rhythmusgitarre. Den Part am Kontrabass übernimmt Joel Locher.